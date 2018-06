Facebook

Der Sportwagen krachte gegen einen Wasserdurchlass © FF Ziprein

Mit einem Sportwagen war ein Autolenker aus dem Bezirk Graz Umgebung am Sonntagnachmittag aus St. Stefan im Rosental kommend auf der L203 unterwegs. Im Ortsteil Glatzau (Gemeinde Kirchbach) kam der Mann in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, das Fahrzeug schlitterte in den Graben auf der linken Straßenseite und prallte dann gegen einen Wasserdurchlass. Gegenüber dem Roten Kreuz, das zum Unfallort gekommen worden war, gab der Fahrer an, nicht verletzt zu sein. An dem Sportwagen älteren Baujahrs entstand schwerer Schaden.

Die Feuerwehr Ziprein war mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen unter der Einsatzleitung von Kommandant Franz Prutsch am Unfallort. Sie sicherte die Unfallstelle ab, brachte das Unfallfahrzeug aus dem Gefahrenbereich und stellte es auf einem nahen Parkplatz ab.

