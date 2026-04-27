In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein Pkw-Fahrer auf der L 212 zwischen Obergnas und Gnas unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Unfall dürfte sich gegen 22.30 Uhr ereignet haben, die Ursache ist noch unbekannt.

Pkw landete am Dach im Graben

Der Fahrzeuglenker rammte mit dem Auto dabei zwei Verkehrszeichen, überschlug sich und landete im Entwässerungsgraben. Dort blieb der Pkw am Dach liegen, wodurch der Lenker eingeschlossen war.

Lenker kam in das LKH Feldbach

Die Feuerwehren Obergnas und Grabersdorf befreiten den Eingeschlossenen gemeinsam mit dem Notarzt und dem Roten Kreuz aus dem Unfallfahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde der Lenker, der unbestimmten Grades verletzt war, in das LKH Feldbach gebracht. Der Pkw wurde mittels Seilwinde geborgen und gesichert abgestellt.

Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei vor Ort. Während der Rettungs- und Aufräumungsarbeiten war die L 212 für den Verkehr gesperrt.