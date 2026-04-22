Bei einem Unfall mit einem Tuk-Tuk in Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine Zwölfjährige verletzt worden. Das Mädchen war aus Richtung der B66 kommend auf dem Holzackerweg unterwegs. Beim Rechtsabbiegen an der Kreuzung mit dem Bergerweg verwechselte das Mädchen den Brems- mit dem Gashebel, berichtet die Polizei. Die Zwölfjährige verlor die Kontrolle über das Dreirad.

Das Tuk-Tuk beschleunigte unerwartet, kam auf der linken Seite von der Fahrbahn ab und kippte um. Dabei zog sich die junge Lenkerin eine schwere Beinverletzung zu. Sie wurde notärztlich erstversorgt. Der Notarzthubschrauber Christophorus C 12 flog die Zwölfjährige anschließend in die Kinderchirurgie des LKH Graz.