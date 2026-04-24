Es könne nicht sein, dass Jahr für Jahr gezittert werden muss, wie es mit der Gleichenberger Bahn weitergeht. Das betonte der Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner kürzlich in Feldbach. „Die vor allem touristisch gesehen so wichtige Bahn hat sich ein langfristiges Zukunftskonzept verdient – mindestens für die nächsten zehn Jahre“, so Schönleitner, der auch Potenzial für den Güterverkehr sieht. Schönleitner sieht da Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) in der Pflicht, Mittel beim Bund abzuholen.

Gleichenberger Bahn erlebbar machen

Touristische Nutzung bedeute mehr als Wochenendbetrieb, so Marianne Müller-Triebl, Bezirkssprecher-Stellvertreterin der Grünen in der Südoststeiermark. Sie forderte (finanziell) faire Rahmenbedingungen, um Bahn erlebbar zu machen. Müller-Triebl denkt an Veranstaltungen entlang der Strecke oder Formate wie das frühere „Theater am Zug“.

Bei dem Pressegespräch in der Bezirkshauptstadt forderten Müller-Triebl und Schönleitner auch ein flächendeckendes, leistbares Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und den raschen Ausbau der erneuerbaren Energie. Für die brauche es einen Turbo. Beim Sonnenstrom müsse das große Potenzial an bereits versiegelten Flächen genutzt werden. Man setzt auch auf Agri-PV: die doppelte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen.

All das sei notwendig, um den Wohlstand in den Regionen langfristig zu sichern und gestärkt aus den aktuellen Krisen herauszugehen.