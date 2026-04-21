Für die Präsentation des 4,5 Millionen schweren Investitionspakets in die Parktherme Bad Radkersburg durfte das Geschäftsführer-Duo aus Christian Korn und Doris Salchinger zahlreiche Ehrengäste und Partner willkommen heißen. „Das ist für uns ein wichtiger Tag“, schickte Salchinger in ihrer Begrüßung vor einem vollen Saal voraus. Es gehe schließlich darum, ein Thermenerlebnis der Zukunft zu schaffen.

Regionale Kulinarik international interpretiert

Diesem Ziel gingen intensive Beobachtungen und Planungen voraus: „Es ist an der Zeit, das Haus weiterzuentwickeln. Der Tourismus verändert sich“, erklärte Salchinger. Man müsse den Gästen mehr bieten als die reine Funktion des Thermalwassers. Man sei stolz darauf, ein Traditions- und Leitbetrieb in Bad Radkersburg zu sein. Man wolle aber über den Tellerrand hinausblicken – dazu gehöre auch, Kulinarik neu zu denken.

Die Neugestaltung des Selbstbedienungs-Gastronomiebereichs steht im Mittelpunkt des Modernisierungsprojekts: Es sollen ein Buffet- und Front-Cooking-Bereich (Zubereitung vor dem Gast) entstehen. Café und Bar werden eigene Bereiche. Dahinter steht das Gastronomiekonzept „Modern Styrian“, das der neue Food&Beverage-Manager Andreas Pabst so erklärte: „Wir nehmen das Backhendl und das Schnitzel nicht von der Karte, aber wir interpretieren es international neu.“

Als Beispiel nannte er den Käferbohnensalat, den er als Hummus vegan servieren könnte, oder mit Tomaten und einem Ziegenkäse aus der Region neu auftischt. Alpin-mediterrane Einflüsse sollen für Leichtigkeit in den Gerichten sorgen. Apropos: Für ihn gehöre zu diesem Konzept auch dazu, den Bauern zu kennen, von dem Fleisch, Milch oder Käse kommen.

Drei Bauphasen

Die Neuinszenierung des gastronomischen Bereichs fällt in die erste Bauphase mit Beginn am 8. Juni 2026. Vier Tage lang, bis 11. Juni, schließt die Parktherme. Die weiteren Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb bis Mitte August statt. Stärken kann man sich dann an Poolbar, Saunabar oder etwa an einem Foodtruck. Im Jahr 2027 folgt der zweite Bauabschnitt, in dem Aufenthalts- und Gästebereiche aufgewertet werden. Der Wintergarten soll sich in einen Genussraum verwandeln.

In der dritten und finalen Phase will man die Gesamtanlage unter die Lupe nehmen: Der Empfangsbereich soll komplett neu gestaltet werden. Allein bis 2028 sind Umbauten um rund 2,4 Millionen Euro geplant. Die Geschäftsführer freuen sich, durch diesen gestaffelten Zeitplan jedes Jahr etwas Neues präsentieren zu können.

„Wichtigster Betrieb“ für Bürgermeister

Der Architekt, der die Parktherme modernisiert, ist in Bad Radkersburg kein Unbekannter mehr: Stephan Piber plante den neuen Hauptplatz und zog zwischen der Altstadt und der Thermenlandschaft auch Parallelen. Etwa sollen die Fliesen, die neu verlegt werden, einen ähnlichen Sandton haben wie jener Stein, der am Hauptplatz verlegt wurde. Weitere Materialien sollen Eichenholz und Edelstahl bei Oberflächen und Beleuchtung sein. Da es in der Parktherme verschiedene Arten und Stile aus mehreren Bau- und Sanierungsetappen gibt, will Piber die Bereiche so modernisieren und verbinden, damit diese wie aus einem Guss wirken.

Architekt Stephan Piber plante in Bad Radkersburg auch den neuen Hauptplatz © KLZ / Julia Schuster

Besonders stolz auf das Investitionsprogramm ist Bürgermeister Karl Lautner, für den die Parktherme Bad Radkersburg „der wichtigste Betrieb bei uns“ sei. Die Parktherme ist ein Unternehmen der Stadtgemeinde, solche Investitionen könne sie aber nur aus eigener Hand tätigen, betonte Lautner. Die Parktherme zählt insgesamt 175 Mitarbeitende.