Erst vor wenigen Monaten forderten regionale FPÖ-Vertreter erneut die Landesregierung auf, die Finanzierung des Thermenlandbusses zu übernehmen. Denn lange Zeit wackelte genau diese, Gemeinden und Thermen konnten die Kosten nicht mehr stemmen. Nun gibt es gute Neuigkeiten: Die Landesregierung stellt Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von insgesamt 160.000 Euro zur Verfügung, wodurch die beliebte Verbindung zumindest bis Ende 2026 weiterhin erhalten bleiben kann.

Zusätzlich dazu erstrahlt der Thermenlandbus in einem neuen Design. Direkt von Wien aus fährt der neu gestaltete Bus die sechs Thermen im Thermen- und Vulkanland an. Zweimal täglich geht es so zur H2O-Therme, zum Heilthermenresort Bad Waltersdorf, zum Rogner Bad Blumau und zum Thermenresort Loipersdorf. Am Wochenende fährt der Bus zusätzlich die Therme der Ruhe und die Parktherme Bad Radkersburg an.

Regionale Politik freut sich

Positiv fallen dementsprechend die Reaktionen aus. „Das ist ein starkes Signal für unsere Region. Eine funktionierende Verkehrsanbindung ist ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Region“, freut sich FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Wagner. „Lange Zeit haben wir für den Thermenlandbus gekämpft, umso erfreulicher ist es, dass nun die Weiterführung fixiert ist“, so ÖVP-Landtagsabgeordneter Lukas Schnitzer. Schnitzer und Wagner bedanken sich hier vor allem für die gute Zusammenarbeit von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Kohm und Landesrat Stefan Hermann.