Kürzlich haben Vertreter des Regionalmanagements und der Stadtgemeinde Bad Radkersburg den Startschuss zum „Erlebnisareal Biosphärenpark“ gesetzt. Denn wovon Regionsvorsitzender Michael Wagner und sein Stellvertreter Franz Fartek überzeugt sind: „Wer den Unesco Biosphärenpark Unteres Murtal im Bewusstsein stärken will, muss ihn erlebbar, hörbar und sichtbar machen.“

Rundgang mit 27 Stationen

Gelingen soll das mit einem ein Kilometer langen Rundgang mit Start neben dem Park & Ride beim Bad Radkersburger Sportplatz in Mitterling. Insgesamt werden 27 Stationen geschaffen, die die vielfältigen Lebensräume des Biosphärenparks – von Wasser (Mur) über (Au-)Wiesen bis hin zum (Au-)Wald – zeigen sollen. QR-Codes auf den Tafeln führen zu weiteren Informationen und Erklärungen auf der Website des Biosphärenparks.

Der Rundgang soll sowohl Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in den Naturraum geben als auch den Einheimischen und insbesondere den Schulen in Bad Radkersburg, sagt Michael Fend, Geschäftsführer des Regionalmanagements: „Das Borg Bad Radkersburg und die i:HTL sind direkt daneben. Das Erlebnisareal soll Platz bieten, mit und in der Natur zu lernen.“

40.000 Euro investiert

Ein Teil der Fläche liegt im Natura-2000-Gebiet, wie Biosphärenpark-Manager Andreas Schuster erklärt. Weiters erzählt er von Amphibientümpeln, die bereits ausgebaggert wurden, wo künftig etwa die Gelbbauchunke einen Lebensraum bekommen soll. Die ersten sechs Tafeln wurden bereits angebracht, die weiteren folgen – ohne Endzeitpunkt.

„Wir haben nicht das Geld, um sofort alles herzustellen“, erklärt Fend. Außerdem wolle man es sich offen lassen, wie sich die Natur weiterentwickelt und darauf eingehen. Für die Projektplanung, die Konzeption des Rundgangs und die ersten sechs Tafeln hat man knapp 40.000 Euro in die Hand genommen.

Biosphärenpark ist Lebensraum

Für Bürgermeister Karl Lautner, der die Fläche als Stadtgemeinde zur Verfügung stellte, sei besonders wichtig, dass die Bevölkerung Teil des Biosphärenparks wird. „Ich werde oft gefragt, was ist der Biosphärenpark? Er ist nichts für Experten, sondern unser Lebensraum. Und den lernen wir jetzt besonders zu schätzen, wenn er bewusster wird.“