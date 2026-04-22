Die Klinikum Austria Gesundheitsgruppe zählt auch 2026 zu den Top-Arbeitgeberinnen und -Arbeitgebern. Die Auszeichnung der Unternehmensplattform „kununu“ basiert auf unabhängigen Bewertungen von Mitarbeitenden und bestätigt eine positive Unternehmenskultur und ein attraktives Arbeitsumfeld. Jährlich erhalten nur rund fünf Prozent aller bewerteten Unternehmen diese Auszeichnung.

Die Klinikum Austria Gruppe ist auf Rehabilitationsmedizin spezialisiert. An fünf Standorten – darunter Bad Gleichenberg – versorgen rund 800 Mitarbeitende mehr als 10.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr und decken dabei alle relevanten Fachgebiete ab. Von Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Rheumatologie, Onkologie bis hin zu Herz-Kreislauf-, Lungen- sowie Stoffwechsel-Erkrankungen. Zusätzlich bietet die Klinikum Austria Gruppe ihren Mitarbeitenden flexible Arbeitszeitmodelle und ein Benefit-Paket. Während der Dienstzeit erhalten die Mitarbeitenden kostenlose Bio-Mahlzeiten.

Wohnungen in Riegersburg übergeben

Kürzlich wurden in Riegersburg die ersten neun geförderten Mietwohnungen des aktuellen Wohnprojekts von ÖWG Wohnbau an ihre neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben – im Beisein von Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Bürgermeister Manfred Reisenhofer, Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde und von ÖWG Wohnbau.

In Riegersburg 256 wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt. Insgesamt entstehen in zwei Bauabschnitten 18 geförderte Mietwohnungen. Die weiteren neun Einheiten werden im Herbst 2026 übergeben. Die neuen Wohnungen befinden sich in der Nähe zum Seebad Riegersburg. Kindergarten, Schulen, Geschäfte, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe sind zu Fuß erreichbar.