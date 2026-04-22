Alle Delikte, die mit einem Strafausmaß von bis zu einem Jahr Gefängnisaufenthalt bedroht sind, werden am Bezirksgericht Feldbach verhandelt. Das geht von nicht bezahltem Unterhalt über Diebstahl bis zu Körperverletzung und sexueller Belästigung.

Da hat Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz ganz schön viel zu tun. Der Aufwand ist auch bei Fällen, die wie Bagatellen anmuten, sehr groß. Bei ihr landen auch recht kuriose Fälle. Lesen Sie hier darüber.

Internetbetrug: Junge Frau kassierte Geld für Laptop, aber Lieferung kam nicht an



Wiederholungstäterin droht erneut Haft. Sie zahlt dem Geschädigten im Gerichtssaal 165 Euro plus Benzingeld zurück und kommt mit einem blauen Auge davon.

Der Falsche angeklagt: Opfer entlasten jungen Mann, denn der Täter war „groß und stark“



Nach Schlägerei in Disco ist Security-Mitarbeiter angeklagt. Aber er entspricht nicht der Täterbeschreibung und beide Opfer bestätigen, dass er sie nicht verletzt hat.

Faustschlag oder Sturzverletzung? Ausufernde Silvesterfeier und gefährliches Hundetürl brachten ein Nachspiel bei Gericht



Angeklagter streitet Schlag gegen Stiefvater ab. Opfer und Mutter des Beschuldigten stützen dessen Version. Weiterer Zeuge dreht Aussage um. Dem droht ein Verfahren wegen Falschaussage.

Alkolenker auf eisiger Straße: Junger Mann verursachte mit 1,26 Promille einen Unfall mit einer Verletzten



Junger Autofahrer glaubte, er habe noch nicht zu viel. Dieser Irrtum und eine eisige Straße wurden ihm zum Verhängnis und brachten ihn vor Gericht.

„Ich wollte nur helfen“: Handgreifliche „Hilfe“ bei Loch in Jeans führte zu Anklage wegen sexueller Belästigung



Kunde wies Regalbetreuerin in Geschäft auf Loch in ihrer Hose im Bereich des Gesäßes hin. Dann bohrte er mit dem Finger hinein.

Kuriose Folgen nach Autounfall: Verkehrsunfall brachte eine junge Frau wegen Verleumdung vor Gericht



Angeklagte verursachte Verkehrsunfall, gab aber mehrfach andere Personen als Lenker an. Sie muss sich wegen Verleumdung verantworten. Die vom Verteidiger angestrebte Diversion bekommt sie nicht.

Saftige Strafe: Junger Mann fasst wegen gestohlener AirPods drei Monate Gefängnis aus



Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt und sitzt gerade eine längere Freiheitsstrafe ab. Wegen Diebstahls von AirPods verlängert sich sein Aufenthalt im Gefängnis um drei Monate.