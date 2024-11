Erleichterung bei Mitarbeitern nach Abberufung südoststeirischer Bezirkshauptfrau

Mit 1. Dezember wird Elke Schunter-Angerer als Bezirkshauptfrau der Südoststeiermark abberufen, diese will die Entscheidung vor Gericht bekämpfen. Wie es in der BH nun weitergeht und was Personal und Politik dazu sagen.