Peterquelle, der Mineralwasserhersteller mit Sitz in Deutsch Goritz, kann in diesem Jahr mit einem Anstieg des Absatzes rechnen: Laut aktueller Prognose werden mehr als 14 Millionen Flaschen verkauft, was einer Steigerung von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr und elf Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht.