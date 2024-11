19 Jahre alt war die Feldbacherin Sandra Ertl, als sie 2013 die Sandra Ertl Handelsgesellschaft m.b.H. gründete und damit den Weg in die Selbstständigkeit wagte. Erfahrung im Elektrohandel hatte sie bereits durch den Abholmarkt ihrer Eltern- und der Großeltern-Generation. Sie führt das Familiengeschäft in dritter Generation, als Bezirksvorsitzende-Stellvertreterin von Frau in der Wirtschaft setzt sie sich zudem für die Interessen von Unternehmerinnen in der Region ein. „Das Geschäft und die Wirtschaftskammer sind mein Leben“, macht Ertl deutlich.