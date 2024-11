Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchberg an der Raab, Oberdorf und Berndorf wurden am frühen Montagabend zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Wörth (Gemeinde Kirchberg an der Raab) alarmiert. Im unteren Teil des zweistöckigen Gebäudes, in dem sich eine Garage und Werkstatt befinden, breitete sich ein Brand aus – besonders gefährlich wäre es geworden, hätte das Feuer auf das im Obergeschoß gelagerte Heu übergegriffen, erklärt Einsatzleiter und Kommandant der FF Kirchberg Wolfgang Dirnbauer.