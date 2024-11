Im „Alten Kaufhaus“ in Deutsch Goritz, Hausnummer 14, gibt es demnächst einiges zu entdecken. Insider kennen die Adresse bereits seit vielen Jahren als Kunst- und Kulturtreffpunkt. Jetzt laden die Familien Wetzelberger, Fasching und D’Alberto am kommenden Sonntag, 24. November ab 14 Uhr, zur großen Ausstellungseröffnung samt Hauskonzert mit Franz Wetzelberger an der E-Gitarre (ab 16 Uhr).