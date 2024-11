Mit dem Schwerpunkt „Landerlebnis“ hat das Jufa-Hotel Tieschen im Jahr 2009 seine Pforten geöffnet. Damals, so Gernot Reitmaier, Vorstandsmitglied der Jufa-Hotels, habe man eine Vorreiterrolle eingenommen: „Ein solches Konzept, also die Idee, zu beherbergen und gleichzeitig ein Naturerlebnis für die Gäste zu schaffen, gab es in dieser Größenordnung noch nicht“. Hier Akzente zu setzen und den Standort Tieschen dafür zu wählen, sei die richtige Entscheidung gewesen, wisse man heute. Das würden auch die rund 200.000 Nächtigungen aufzeigen, die das Jufa-Hotel in Tieschen seit seiner Eröffnung vor 15 Jahren verzeichnen konnte. Das kann auch Bürgermeister Martin Weber bestätigen: „In der ‚Vor-Jufa-Zeit‘ hatten wir nur ein Fünftel der Nächtigungszahlen.“