„Sanierung gescheitert: KikaLeiner schlittert erneut in die Insolvenz“ – so lautete die Schocknachricht, die am 12. November durch die Medien ging. Viele Kika-Mitarbeiter erfuhren genau dort erstmals von der neuerlichen Insolvenz. Wie vor 18 Monaten stellen sich nun viele Menschen die Frage, wie es mit Mitarbeitern und Gebäuden weitergeht – in Feldbach scheint derweil bereits ein guter Weg gefunden worden zu sein. „Was wir bislang an Rückmeldungen erhalten haben, ist überaus positiv und übertrifft alle Erwartungen“, blickt Erwin Teller auf das vergangene halbe Jahr zurück. Seither betreibt der südoststeirische Unternehmer nämlich das ehemalige Kika-Gebäude in Mühldorf als Multifunktionsgebäude.