„Wir können uns einen Lehrling leisten und wollten etwas dazu beitragen, dem Mangel an Pflegepersonal entgegenzuwirken, deshalb machen wir das“, erklärt die Direktorin des Senecura Sozialzentrums „Haus Melisse“ in Feldbach, Karin Erkenger. Mit Leonie Feichtinger haben das Pflegeheim und die Südoststeiermark nun ihren ersten Lehrling, der die Pflegeassistenz-Ausbildung absolviert. Diese Pflegelehre wurde vom Land Steiermark im Jahr 2023 gestartet, vor etwa einem Jahr begann dann auch der erste Pflegelehrling der Steiermark in Schladming. Jetzt zieht die Südoststeiermark nach. Insgesamt werden ab Mitte November 19 Lehrlinge die Berufsschule in Bad Radkersburg besuchen, darunter auch Feichtinger.