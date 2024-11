Anlässlich der Buchmesse Wien belohnt Oliver Baier die Pointen seines Rateteams am Freitag, 15. November, um 21.55 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit guten Worten in Form von Büchern. Ihm gegenüber sitzt folgende Comedy-Power: Michael Mittermeier, Lydia Prenner-Kasper, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot. Diese heißen erstmals die Grazer Kabarettistin mit Wurzeln in Straden und eingefleischte „Was gibt es Neues?“-Kennerin Chrissi Buchmasser in ihrem Team willkommen.