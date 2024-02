Am 1. März gibt es die erfolgreichen Podcasts der Kleinen Zeitung und zahlreiche weitere Top-Podcasts live im Konzerthaus Klagenfurt.

Gleich gibt‘s was auf die Ohren! Was vor einigen Jahren noch als Drohung ausgesprochen wurde, hat sich mittlerweile zum erwartungsfrohen Versprechen entwickelt - denn auch von der Kleinen Zeitung gibt es einiges auf - oder noch besser formuliert - für die Ohren: nähmlich unsere breite Podcast-Palette.

Barbara Haas interviewt jede Woche spannende Frauen und Männer in „Fair & Female“, Maximilian Ratzenböck wirft in „Abgestaubt“ einen Blick auf das Fußball-Geschehen, David Knes blickt in „Delikt“ auf die Verbrechen im Süden Österreichs und Thomas Cik aus der Kleine-Chefredaktion und Kabarett-Star Thomas Maurer sezieren im Nachrichten & Satire-Podcast „Maurer & Cik“ jede Woche die wichtigsten Schlagzeilen.

Am 1. März kann man diese Podcast-Shows - und noch einige weitere - beim 1. Kärntner Podcastfestival im Konzerthaus Klagenfurt live erleben. Natürlich ist dauch das Kärntner-Kernthema mit dabei. Denn seien wir uns einig: Es gibt zwei Sorten von Kärntnern: Solche, die stundenlang über Eishockey sprechen können – und eben die anderen. Kleine-Zeitung-Kärnten-Sportchef Martin Quendler gehört ebenso wie Stefan Jäger unbestritten zu erster Gruppe. Zum Glück sprechen die beiden ausgewiesenen Experten aber nicht im stillen Kämmerlein über Eishockey, sondern in unseren Podcast-Studio – und holen sich dabei jedes Mal einen Stargast mit hinters Mikrofon. So auch am 1. März, wenn das erste Kärntner Podcast Festival im Konzerthaus Klagenfurt über die Bühne gehen wird – „Eiskalt“ inklusive.

Weiters auf der Podcast-Bühne: Anna und Ali Mahlodji, die in „Mahlodjigang“ frei heraus über ihr Familienleben erzählen. Antenne Kärntnen Moderator Alex Streicher holt sich mit Chrissi Buchmasser eine der angesagtesten Frauen der Kabarett-Szene in „Haha lustig“ auf die Bühne. Und Gesundheits-Expertin Martina Marx, die ein spannendes Thema für unseren Medizin-Podcast „Ist das gesund?“ vorbereotet hat. Tickets für das Festival kann man sich bereits jetzt im Kleine-Zeitung-Shop zum Kleine-Zeitung-Club-Preis von 6,99 Euro sichern.

