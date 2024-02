Wenn Kakerlaken auf Dinosaurier treffen und Philipp Pointner von den Neos als Willi, die Biene, über den Hauptplatz schwirrt, weiß man, dass es Fasching ist. Zahlreiche Menschen drängelten sich beim Faschingsumzug der Kleinen Zeitung in bunten Kostümen an den Absperrungen, und auch die Grazer Promis schlüpften für den Tag in ungewohnte Rollen. So erschien Snowboarder Arvid Auner, der als Jury-Mitglied gekommen war, um die Wagen des Umzugs zu bewerten, im Super-Mario-Kostüm: „Das kann man immer machen, außerdem passt das Kostüm zu mir, weil ich selber total gerne Super Mario spiele.“ Jury-Kollege und Tänzer Willi Gabalier mimte am Faschingsdienstag den Bauarbeiter, adäquat mit Helm – um sicherzugehen. Im Elefanten-Einteiler kam Ex-Kicker Mario Haas: „Ich wollte unbedingt als Tier gehen und zusätzlich war das Kostüm noch bequem“, lachte er.