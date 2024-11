In der Südoststeiermark kennt man Peter Lenz als Kapellmeister der Marktmusikkapelle Straden. In der New Yorker Jazz-Szene hat sich der 37-Jährige als erfolgreicher Schlagzeuger, Komponist und Leiter des Quartetts „Lithium“ einen Namen gemacht. Nun brachte Lenz, der in Graz wohnt, ein großes Kompositionsprojekt heraus – nicht für traditionelle Big Band-Besetzungen, sondern für „große Klangkörper“, wie er selbst sagt. Es trägt den Titel „Breathe: Music for Large Ensembles“ und wird mit einem 21-köpfigen Orchester (mit Musikern aus New York, Berlin, Köln, Wien und Graz) präsentiert. Die Musik beschreibt er als bunten Mix von Rock über Jazz zu Klassik.