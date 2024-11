Schnelles Internet und damit der Breitbandausbau in ländlichen Regionen ist essenziell für eine positive Entwicklung in Wirtschaft und Bildung – das ist Forschenden und der Politik seit Jahren klar. Trotzdem hinkt der Ausbau von leistungsstarken Festnetzverbindungen in Österreich hinterher: „Innerhalb der OECD-Länder liegt Österreich beim Festnetz-Breitband am unteren Ende“, ergeben Untersuchungen der OECD. In Riegersburg hat man sich deshalb dazu entschieden, mit dem Unternehmen Speed Connect Austria den Glasfaser-Ausbau selbst in die Hand zu nehmen. Zum Entschluss kam man auch deshalb, weil die Steiermark bei der zweiten Breitbandmilliarde leer ausgegangen ist.