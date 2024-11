Ein Jahr lang steckt die 38-köpfige Landjugend Jagerberg bereits in der Planung zur zweiten Auflage ihres Trachtenballs am Samstag in der örtlichen Mehrzweckhalle. Dementsprechend laut soll es „kroch‘n in den Trocht‘n“ – so das Motto, unter dem bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden soll. „Letztes Jahr ist der Trachtenball so gut angekommen, deshalb haben wir gesagt, wir machen ihn heuer wieder“, erklärt Obmann David Sundl.