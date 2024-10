Noch nie gab es so viele Bedienstete in den Reihen der steirischen Landespolizeidirektion (LPD) wie heute. Mehr als 4600 Personen verrichten aktuell im Bereich der Polizei und der Sicherheitsverwaltung ihren Dienst – vor zehn Jahren waren es noch 3600. Mit dem feierlichen Lehrgangsabschluss am Hauptplatz in Bad Radkersburg kommen nun weitere 46 Männer und Frauen für den exekutiven Außendienst hinzu.