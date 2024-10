„Wir sind ein Lebensmittelmarkt“, sagt David Trummer. Aber was für einer. Zwischen 2500 und 3000 Lebensmittelprodukte gibt es je nach Saison im Bauernstadl in der Bürgergasse 2 mitten in Feldbach. Eigentlich sind es drei große Bereiche: Markt, Feinkost und Vinothek. „Jeder Bereich erfordert andere Herangehensweisen, was Arbeit und Vermarktung betrifft“, erklärt David. 90 Prozent des umfangreichen Sortiments von Brot, Gebäck, Milchprodukten und Nudeln über Gemüse, Obst, Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren bis zu Essigen, Säften und Weinen kommen aus einem Umkreis von 15 Kilometern. David Trummer bezeichnet den Bauernstadl als Erlebnismarkt, wo es Verkostungen gibt, persönlicher Kontakt und Beratung wichtig sind.