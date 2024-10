Mit der geplanten Wiedereinführung des BA-Kennzeichens im Ausseerland hat das Verkehrsministerium nicht nur in der Oststeiermark – Fürstenfeld will sein FF-Kennzeichen zurück – einen Stein ins Rollen gebracht. Nun hat die Bürgerliste Bad Radkersburg (BBR) eine Petition zur Rückerlangung des RA-Kennzeichens gestartet. Wie Christina Merlini von der BBR im Gespräch mit der Kleinen Zeitung schildert, wandten sich einige Bad Radkersburger mit diesem Wunsch an ihre Fraktion.