Es war, als wäre für die Radkersburger eine Mauer zum Bezirk Leibnitz aus dem Erdboden geschossen, als ihr geliebter Alt-Bezirk mit Feldbach fusioniert wurde. Und hätte jeden Weg ins gelobte Land – Verzeihung! – in die Stadt Leibnitz zubetoniert. So groß schien der Schmerz, dass sich die Gemeinde Murfeld vor fünf Jahren sogar aufgelöst hat, um mit den Nachbargemeinden auf Leibnitzer Boden zu fusionieren – und so den Bezirk zu wechseln. Es ging um die Identität, hieß es damals: Man sei Südsteirer und kein Südoststeirer.