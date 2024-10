Zehn Jahre ist es her, dass der bestehende Kindergarten mit einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern am Bildungscampus Kirchberg an der Raab errichtet wurde. In den vergangenen Monaten wurde dieser um einen 440 Quadratmeter großen Zubau erweitert. Konkret kamen zu den bestehenden fünf Kindergartengruppen und einer Kinderkrippengruppe zusätzlich eine weitere Kindergartengruppe, eine weitere Kinderkrippengruppe sowie ein Hort hinzu. Diese wurden kürzlich im Rahmen einer Feier offiziell eröffnet.