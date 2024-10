Mehr als ein Jahr lang stand das Wirtshaus „Zum Campi“ in Bairisch Kölldorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) leer. Fehlendes Personal, explodierende Strompreise und hohe Betriebskosten veranlassten die damaligen Pächter, das bei Einheimischen und Gästen beliebte Restaurant nach 19 Jahren zu schließen. Nun hat die Gemeinde mit Günther Frühwirth aus Plesch (Gemeinde St. Anna am Aigen) einen neuen Pächter gefunden – wieder eröffnet wird das Traditionsgasthaus direkt neben dem Campingplatz am 29. November.