Immer wieder hört man von Traditionsbetrieben, die schließen müssen – wegen der Teuerung, weil Personal fehlt oder die junge Generation nicht nachrücken will. Die 1931 gegründete Bäckerei Binder in Deutsch Goritz zeichnet ein gegenteiliges Bild: Seit wenigen Wochen wird der Familienbetrieb vom 25-jährigen Sohn der Familie, Johannes Binder, in vierter Generation weitergeführt.