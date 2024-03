Dass die Schulen unserer Region auf eine qualitativ hochwertige und vor allem praxisnahe Ausbildung setzen, ist bekannt. Kein Wunder also, dass sich einiges tut: So durften sich die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Feldbach kürzlich über 25 neue Computer und Bildschirme freuen. „Mit dieser Ausstattung sind wir bei der Digitalisierungswelle weiterhin vorne dabei“, heißt es in einer Aussendung der Mittelschule Feldbach. Gesponsert hat die IT-Geräte die Stadtgemeinde Feldbach.