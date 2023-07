Feldbach plant Schule im Wald und am Bauernhof

2,2 Millionen Euro werden heuer noch in die Feldbacher Pflichtschulen investiert: in Brandschutz, WC-Anlagen und in Farben "zum Wohlfühlen". Die Volksschule II wird noch heuer fertiggestellt, dann geht es mit dem Schulcampus weiter.