Abschürfungen an Ellbogen und Beinen, Verletzungen am Rücken – weil er sie einer Nachbarin zugefügt haben soll, muss sich ein Mann am Bezirksgericht Feldbach verantworten. Der Angeklagte bekennt sich schuldig. Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz möchte wissen, warum er nicht den außergerichtlichen Tatausgleich angenommen hat. Erst gibt es nur ein Schulterzucken, dann sagt der Mann, dass er keine Fahrgelegenheit gehabt hätte. Aber es wäre auch telefonischer Kontakt möglich gewesen.