Vor gut drei Jahren entwickelte Roland Knausz von Streetwork Südoststeiermark zusammen mit den Streetworkern in Fürstenfeld und Hartberg die Idee mithilfe eines Podcasts (Audiobeitrag, der im Internet abgespielt werden kann) Jugendlichen mit Erkrankungen wie etwa Angststörungen durch die Pandemie zu helfen. Das Thema von „Jugendwelten“: nahezu alles, was Jugendliche bewegt. So waren bereits eine Gynäkologin, Othmar Karas oder Julia und Josef Zotter zu Gast und sprachen über ihr Leben oder ihre Arbeit. „Die Jugendlichen sollten auch lernen, dass das auch nur normale Leute sind“, erklärt Knausz.