„Die Südoststeiermark ist ein infrastrukturelles Stiefkind“, stellt der neue FPÖ-Bezirksparteiobmann Michael Wagner fest. Dementsprechend will sich die Bezirkspartei neben der Gesundheit auch dem Verkehr widmen – genauer gesagt dem Ausbau der B 68 Neu. Dieser soll „so rasch als möglich“ passieren, so der Landtagsabgeordnete Herbert Kober, „damit sich Betriebe ansiedeln und Arbeitsplätze geschaffen werden können und die Leute in der Region bleiben“.