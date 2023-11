Nach 13 Jahren hatte der Nationalratsabgeordnete Walter Rauch Anfang Oktober seine Funktion als südoststeirischer FPÖ-Bezirksparteiobmann zurückgelegt – aus persönlichen Gründen, wie er betonte. Das machte einen außerordentlichen Bezirksparteitag erforderlich, um die Nachfolge zu regeln. Dieser fand am 3. November im Gasthaus Amschl in Mühldorf (Gemeinde Feldbach) statt. Rund 80 stimmberechtigte Delegierte aus dem Bezirk waren gekommen, um in geheimer Wahl den neuen Bezirksparteiobmann zu küren.