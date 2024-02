Im Turnsaal wölbt sich der Boden, am Sportplatz klaffen Löcher – die Mittelschule Bad Radkersburg ist dringend sanierungsbedürftig. „Der Architekt András Pálffy ist mit der Planung beauftragt. Die Gemeinde kann die Sanierung aber nicht alleine stemmen, das Land unterstützt uns bei den Vorleistungen. Über die Bedarfszuweisung wird gerade verhandelt“, sagt Bürgermeister Karl Lautner. Außerdem habe man einen Gutachter beauftragt, um Klarheit über die Schäden am Boden der Turnhalle zu schaffen. „Erst wenn wir die Ursache kennen, können wir sanieren“, so Lautner.