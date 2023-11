Die Initiative „meinjob Südoststeiermark“ feierte ihr einjähriges Bestehen. Im Mittelpunkt stand dabei das Faktum, dass bereits 100 Unternehmen mitmachen. Ziel ist es, möglichste viele Pendler wieder in die Region zurückzubringen. Von zehn Prozent sprach Obmann Manfred Walter. Das wären dann rund 1700 Menschen, die nicht mehr auspendeln und in der Südoststeiermark ihren Arbeitsplatz haben. Denn wie Thomas Heuberger, Wirtschaftskammer-Regionalstellenleiter und Kassier der Initiative, den zahlreichen Unternehmerinnen und Unternehmern erläuterte, die zur Feier in die WK-Regionalstelle in Feldbach gekommen waren, pendeln mehr als 17.000 Menschen zur Arbeit aus der Südoststeiermark (Details siehe Infobox).