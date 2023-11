Gnas gehört zu den Vorreitern der steirischen Gemeinden in Sachen Stromunabhängigkeit. Mit der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage am Dach des Stadions wurde ein erster großer Schritt in diese Richtung gesetzt. Auch Landesrätin Ursula Lackner machte sich von dem Projekt ein Bild und war bei der Einweihung mit dabei.