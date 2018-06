Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbert Edelsbrunner © APA/IST Austria

Eigentlich wollte Herbert Edelsbrunner ja Musiker werden. Bald war aber klar, dass er mit Zahlen um einiges talentierter umgehen kann als mit Noten. „Als ich von der Hauptschule ins Grazer Keplergymnasium gewechselt bin, hab ich das erste Mal gemerkt, dass ich eigentlich sehr gut in Mathematik bin“, erzählt Edelsbrunner, der aus Unterpremstätten stammt und am Institute of Science and Technology in Klosterneuburg forscht.

Dass seine Rechenkünste ihm einmal den höchst dotierten Wissenschaftspreis Österreichs einbringen sollten, konnte der heute 60-Jährige damals noch nicht ahnen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.