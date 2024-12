Als ehemalige Leistungsschwimmerin hat Florentia Peintinger gelernt, was es heißt dranzubleiben und ein Ziel mit Konsequenz und Ausdauer zu verfolgen. „Ich wollte immer lernen und anderen mein Wissen weitergeben, das hat mich angetrieben“. Deshalb verwundert es nicht, dass Florentia Peintinger – Tochter eines Griechen und einer Grazerin – nach Medizinstudium und Facharztausbildung in Graz und Leoben zwei Jahre in einem der größten und renommiertesten Krebszentren Amerikas, in Houston, verbracht hat. „Da habe ich jede Menge gelernt!“