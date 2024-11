„Ich wollte gleich weg!“ Während andere noch überlegten, zog sie schon los – zuerst in die Tourismusschule Bad Gleichenberg, dann hinaus in die Welt. „Die Ausbildung war mein Sprungbrett“, sagt die Grazerin, die fünf Sprachen spricht. Sie hat 64 Länder bereist, in 12 Ländern gewohnt und in der internationalen Hotellerie ihr Zuhause gefunden.