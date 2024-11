Elias Erber ist kein Unbekannter in der österreichischen MMA-Szene. Mixed Martial Arts – kurz MMA – gilt als die Königsdisziplin der Kampfkünste. Tritte, Schläge, Würfe und Bodenkampf: Hier ist fast alles erlaubt, was Technik und Strategie fordert. Klingt brutal, ist es zum Teil auch, aber: „Es ist schade, wenn Leute denken, das wäre nur eine Schlägerei in einem Käfig. Für mich gibt es keine andere Sportart, die so vielseitig ist“, erklärt Erber.