„Also hätte ich mit 14 eine Entscheidung treffen müssen, was ich später mal machen will, nicht einmal ansatzweise hätte ich das gekonnt!“ Deshalb war es Astrid Rampula auch so ein Anliegen, das Projekt „Zukunftsweg Gymnasium“ zu unterstützen. Getragen wird es von allen 51 steirischen Gymnasien und ihren Direktorinnen und Direktoren. Deklariertes Ziel: das Bewusstsein für den Schultyp Gymnasium schärfen und die Lust auf lebenslanges Lernen wecken.