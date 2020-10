Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Schüler sind am BRG Fürstenfeld an Corona erkrankt © Thomas Pilch

Das Corona-Virus hat das Gymnasium Fürstenfeld erreicht. Die Schule wird ab Donnerstag für zwei Tage behördlich geschlossen. Grund dafür waren sechs an Covid-19 erkrankte Schüler innerhalb der vergangenen Wochen und ein aktueller Fall im Lehrpersonal. "Die betroffenen Schülerinnen und Schüler besuchen verschiedene Klassen und Schulstufen", so Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer in einer aktuellen Stellungnahme zur Schließung. "Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme", so der Bezirkshauptmann.