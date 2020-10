Facebook

In der gesamten Steiermark wurden in der vergangenen Woche 117 Schülerinnen, 32 Lehrer, positiv auf das Corona-Virus getestet und in Quarantäne geschickt. Im Vergleich: In der Woche zuvor waren es 65 Schüler und 19 Lehrer mit einem positiven Test. 49 Fälle davon sind in Grazer Schulen aufgetreten.