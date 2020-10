Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer mehr Schulen sind auch in der Region von positiven Corona-Fällen betroffen © Weichselbraun Helmuth

Frühe Herbstferien gelten für die 60 Kinder der Volksschule in Möderbrugg (Gemeinde Pölstal). Wie berichtet wurde ein Lehrer positiv getestet, der in allen vier Klassen unterrichtet hatte. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Schule nun geschlossen, sie öffnet erst nach den Ferien wieder. Eine Maßnahme, die hätte vermieden werden können, wie Direktorin Brigitta Dirnberger glaubt. "Der Lehrer unterrichtet nicht nur an unserer Schule, sondern auch an der Volksschule Fohnsdorf. Obwohl es dort einen positiven Corona-Fall gab, kam er noch zu uns", so Dirnberger. Sie versteht nicht, warum der Mann nicht umgehend abgesondert wurde. "Er hat am Donnerstag noch bei uns unterrichtet, am Freitag wurde er krank und hat sich testen lassen."