Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schule wurde gesperrt © (c) Stefan Pajman/ ballguide

Es sei eine reine "Vorsichtsmaßnahme", betont Pölstals Bürgermeister Alois Mayer. Am Dienstagvormittag, 20. Oktober, sperrte die Volksschule in Möderbrugg zu, alle 60 Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Ein Pädagoge wurde zuvor positiv auf Covid-19 getestet, er ist auch erkrankt. "Der Lehrer unterrichtet Dienstag und Donnerstag an unserer Schule", erklärt Direktorin Brigitta Dirnberger. Vergangene Woche Donnerstag war er für vier Stunden an der Möderbrugger Schule, unterrichtete dort in allen vier Klassen. "Am Freitag hat er sich nicht gut gefühlt und auf eigenes Betreiben testen lassen", so Dirnberger. Der Test fiel positiv aus.