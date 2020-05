Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen fand Mittwochabend erstmals eine Gemeinderatssitzung in der Stadtwerke-Hartberghalle statt. Da es die erste seit Dezember war, gab es ein umfangreiches Programm an Beschlüssen abzuarbeiten.

Die Hartberger Gemeinderäte saßen an einzelnen Tischen mit entsprechendem Abstand. © Harald Hofer

Eigentlich war eine Hartberger Gemeinderatssitzung in dieser Konstellation heuer nicht mehr vorgesehen - sowohl was den Ort als auch die Zusammensetzung betrifft. Wäre am 22. März wie vorgesehen gewählt worden, hätte sich bereits Mitte April bereits ein neuer Gemeinderat mit teilweise anderen Mandataren konstituiert.