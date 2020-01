Facebook

In der Angersiedlung in Hartberg wurde ein illegaler Bau eingestellt © KK

Für viel Wirbel hat ein Bauvorhaben gestern in der Angerstraße in Hartberg gesorgt. Ein privater Bauwerber ließ in der Früh einen Bagger auf seinem Grundstück auffahren und der begann, eine Grube auszuheben. Die alarmierten Anrainer informierten Grünen-Stadtrat Christoph Wallner, der das Bauamt verständigte.